Highgate, London. Måndag lunchtid och Liam Gallagher ligger fortfarande nedbäddad i sängen. De två senaste dygnen har tagit ut sin rätt: i fredags släppte han sitt nya soloalbum och i lördags hölls turnépremiär och födelsedagsfirande i Manchester. Han är en aning skör, och det berömda självförtroendet tycks ha upphört.

– Största utmaningen med nya skivan har varit att inte lyssna på mitt massiva jävla ego, att inse att det inte bara handlar om mig, säger han över telefon. Att spela musik är en kollektiv insats, det råkar bara vara så att jag går ut och frontar det hela.

Han sträcker ut sig under duntäcket och resonerar kring självkänslan.

– Vissa dagar är jag nöjd, men idag känner jag mig inte så snygg, att festa i tre dagar har sitt pris. Jag försöker träna och äta nyttigt, men det är inte så att jag räknar kalorier. När jag festar så festar jag.

Har du utvecklat en andlig sida?

– Jag känner mig definitivt kopplad till en större kraft, en högre nivå, men jag går inte runt och bränner rökelser och skit. Jag äger ingen yogamatta och jag har inga drömfångare i huset.

47 år gammal upplever Liam Gallagher en renässans. Nya albumet Why me? Why not hyllas från Rolling Stone till The Times, NME kallar den för ”en klassiker” och Aftonbladet fastslår att ”Liam Gallagher är bättre än på 20 år”. Han har precis förlovat sig med pr-strategen Debbie Gwyther (”Jag gick ner på knä på Amalfikusten”), förenats med 21-åriga dottern Molly (”Vi träffades första gången på puben och det var tårar”) och ska nu ge sig ut på en världsturné som för honom från Hollywood Bowl i Los Angeles till 02 Arena i London.

– Jag är på en bra plats i livet: jag har en vacker kvinna som jag gifter mig med nästa år, min mamma lever fortfarande, mina bröder mår bra. Visst Oasis har lagt ner, men vi hade 20 år av kalabalik och det var storslaget, så fuck that.

Nya låten Now that I’ve found you handlar om den nyvunna dottern. One of us är en kärleksförklaring till storebror Noel som han inte talat med sedan Oasis splittrades efter ett gräl i Paris 2009.

– Det är jag som sträcker ut en hand till honom. Jag saknar att vara i ett band ihop, att skratta och ha roligt tillsammans. Jag har faktiskt bjudit in honom till bröllopet, men jag tror inte att han kommer. Det finns alltid ett ruttet äpple i varje familj.

Foto: Britta Pedersen / TT NYHETSBYRÅN

Liam Gallagher har levt större delen av sitt vuxna liv som en internationell rockstjärna. När Oasis spelade inför 80 000 människor på Maine Road i Manchester bodde han fortfarande hemma i pojkrummet på andra sidan stan. Dagen efter flyttade han till ett townhouse i London med sin modellflickvän. De formativa universitetsåren tillbringade han på utsålda fotbollsarenor inför hundratusentals fans. Han visste inget annat. Pressuppbåd campade på daglig basis utanför hans hem. En hel generation imiterade inte bara hans klädstil – parkas och fiskehatt – utan även hans gångstil: en självsäker swag med öppna höfter och pendlade armar. Så det var med förvirring han vaknade upp 2014 och insåg att han förlorat allt: sin bror, sitt band, sin fru. Sig själv. Musikkarriären var över och han låg i skilsmässa med hustrun Nicole Appleton.

– Du har inte en gudomlig rätt till ett framgångsrikt liv. När du går igenom en tuff period måste du bara fortsätta, det är som en boxningsmatch, du måste kunna ta några smällar om du ska klara dig i tio ronder.

Kärleken blev vägen ut. Han blev kär i sin assistent och började skriva låtar. Tillsammans lade han och Debbie upp en comebackplan och 2017 släpptes solodebuten As You Were.

– Debbie är det bästa som hänt mig. Hon har fått ordning på mig och låter mig inte komma undan med vad som helst, vilket är vad jag behöver. Hon ruskade om mig och fick mig att återvända till musiken.

Han slutade festa och började motionera. Den nya hälsosamma livsstilen har försatt honom i en rad märkliga situationer. Under en löprunda i gryningen passerade han ett skogsrave där ungdomarna stannade upp: de trodde sig hallucinera när rockikonen från 90-talet joggade förbi i morgondiset. På promenad i Hampstead Heath med sonens lilla tax Sparkle drog han till sig manliga beundrarblickar när han kallade på hunden i buskagen.

– Haha, det är bra för min hjärna att motionera, säger han. Jag gör det för att få ordning på huvudet. Jag har som en mental önskelista jag brukar tänka på när jag är ute och joggar. Jag tränar inte för att få ett sexpack, jag gör det för att må bra.

Liam Gallagher växte upp i Manchesters arbetarkvarter med en ensamstående mamma och två bröder. I nya singeln Once – en storslagen ballad om hur enkelt livet var när han inte hade någonting alls – reflekterar han över ungdomsåren med storebror Noel, innan kändisskapet skulle hanteras, jetplanen tankas och trädgårdspoolerna rengöras: ”It was easier to have fun back when we had nothin'/ Nothin' much to manage/ Back when we were damaged”. Han minns en av höjdpunkterna: konserten på Hultsfredsfestivalen 1994. Det var Oasis första spelning utanför de brittiska öarna.

– Jag kommer ihåg det mycket väl. Vi spelade fotboll på backstageområdet och jag hade på mig en blå jeansskjorta. Jag skadade foten när jag hoppade ned från taket på en turnébuss och var tvungen att halta runt på scenen. Jag trodde att jag brutit den.

Några veckor senare släpptes debutalbumet Definitely maybe och Oasis kom att bli 1990-talets största rockband med 41 miljoner sålda skivor. Liam Gallagher blev – vid sidan om musiken – decenniets kanske främsta manliga stilikon. Den mest klassisk looken: Umbro-overallen han bar på Maine Road 1996.

– Jag såg den hänga i omklädningsrummet och tänkte ”Den där tar jag”. Eftersom jag kommer från Manchester och inte hade några pengar stal jag den. Jag tyckte den var riktigt cool så jag tog på mig byxorna också.

Du är en bra plats i livet – har du jobbat mycket med dig själv för att nå dit?

– Alla måste arbeta med sig själva, men jag behövde inte en total make over. Jag vet att jag snackar mycket skit, men jag är faktiskt en ganska bra person.