Lewandowski historisk för Polen

Polen tog ett stort kliv mot kommande fotbolls-VM genom seger med 6–1 borta mot Armenien i torsdagens bortamatch i kvalet. Polackerna fick en drömstart på matchen när Kamil Grosicki rakade in 1–0 bara ett par minuter efter avspark. Lagkaptenen och Bayern Münchenstjärnan Robert Lewandowski curlade in sitt 13:e mål i kvalet med en frispark kvarten senare och strax därefter kom det 14:e. Denna gång på en indirekt frispark, när han dundrade in bollen förbi elva armenier på mållinjen. Ett mål som dessutom var hans 49:e i landslaget – vilket innebar att han blev den mesta landslagsmålskytten i landets historia.