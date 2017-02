Lever vi fullt ut i vår utmätta tid?

Klockan med en svarta gräshoppa i Cambridge heter Corpus Clock, men kallas ”The Chronophage” – tidsätaren. Foto: Geoff Robinson Photography/IBL

Jag såg prototypen på Science Museum i London, dit jag egentligen åkt för att titta på en Cockroft-Walton-generator. The Clock of the Long Now, ett slags sagolik science fiction-skapelse, till formen lik ett golvur nedskalat till skelettdelarna, med urtavlan som ett stort mörkt öga. Dess skapare Danny Hillis har för avsikt att bygga en storskalig modell någonstans ute i den nordamerikanska öknen – en tiotusenårsklocka som ska mäta tiden i, ja, tiotusen år. Tanken är att uppmuntra vår kortsiktigt tänkande samtid att utveckla ett långt perspektiv. Det är svindlande. Vem kan ens föreställa sig en sådan tidsrymd framåt? Finns skapelsen såsom vi känner den ens kvar då, eller har allt förändrats, förvandlats?

I Cambridge finns en uppfinning lite i samma genre, i skärningspunkten mellan klocka, konstinstallation och filosofiskt tankeexperiment. Det officiella namnet är rätt och slätt The Corpus Clock (den tillhör Corpus Christi College), men den kallas The Chronophage, grekiska för ”tidsätaren”, och är kanske den gräsligaste skulptur som någonsin uppförts i det här landet. Tidsätaren är en svart gräshoppa med lysande ögon, sittande ovanpå en massiv guldpläterad rundel med en yta ”som om en sten kastats i en pöl av flytande metall” och gett upphov till en serie frusna koncentriska cirklar. Gräshoppan är menad att göra oss uppmärksamma på tidens obönhörligt taktfasta tickande; menad att skrämma och störa oss samtidigt som dess glansiga yta lockar ögat. De kinesiska turisterna som flockas kring den ser dock oftast fullständigt orädda ut när de höjer kamerorna mot spektaklet.

Vårt västerländska samhälle har ett märkligt förhållande till tid. Vi behöver förstås dela in våra dagar i block av tid, fält för olika aktiviteter: en tid att sova, att vakna, att äta, att arbeta, att leka. Men det finns något bedrägligt över våra inrutade liv och vår tidsfixering. I jakten på att klara av (eller fylla!) ytterligare en timme glömmer vi så lätt bort att alla dessa dagar, minuter, sekunder är räknade.

Tiden är utmätt. ”Do you have the time?” säger man i England när man vill veta vad klockan är, men det kan ju om man vill tolkas dubbelt, vet du hur mycket klockan är, har du tid nog att stanna upp och berätta det för mig? Den gemensamma tidsindelningen kan förstås göra det möjligt för oss att mötas. När tåget kom blev det nödvändigt att enas om en enda enhetlig tid för landet; det gick inte att ha en tid i Haparanda och en annan i Malmö. Klockslaget utgör den tredje koordinaten när vi arrangerar mötesplats; tiden utgör på så vis en ariadnetråd för oss att orientera oss efter. Men samtidigt. Men ändå.

”Alla dessa dagar som kom och gick / inte visste jag att det var livet”, lyder Stig Johanssons berömda tvåradiga dikt. Har jag min tid, är jag medveten om den, lever jag fullt ut i den? Jag vet inte det jag.