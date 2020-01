Levan Akins film favorit på Guldbaggegalan

Vid förra årets gala blev trolldramat "Gräns" den stora vinnaren med sex Guldbaggar. När nu ännu ett svenskt filmår ska hyllas och prisas på Cirkus i Stockholm ser vinstchanserna goda ut för Levan Akins "And then we danced" och Mikael Håfströms "Quick" – i alla fall på pappret.

De två filmerna har sju nomineringar var. Men favoritskapet får sägas vara något större för "And then we danced". Filmen har gått hem hos kritikerna, är flerfaldigt prisbelönad och utsågs till Sveriges Oscarsbidrag.