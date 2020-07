Akin avslöjar detaljer om kommande film

Levan Akin gjorde stor succé med "And then we danced", ett drama om förbjuden gaykärlek i Georgien. Filmen har vunnit flera priser, bland annat guldbaggar för bästa film, manus och foto.

I ett inlägg på Instagram visar Akin affischen för sin nästa film som fått titeln "Passage". På bilden syns en upp- och nedvänd bild av Jungfrutornet i Istanbul som ligger på gränsen mellan Asien och Europa. Levan Akin avslöjar att filmen mestadels kommer att utspela sig i Turkiet och lite i Georgien.