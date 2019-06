Den animerade serien "My little pony: Friendship is magic" har fått sitt första lesbiska par. I avsnittet "The last crusade" introduceras två nya rollfigurer, Aunt Holiday och Auntie Lofty. Avsnittet ska snart ha premiär i amerikansk tv.

De har tidigare synts i en barnbok och det har spekulerats i om de är systrar eller bara väninnor som bor tillsammans. Men det dementerar Michael Vogel.