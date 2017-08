DiCaprio ska även producera filmen men övriga detaljer, som regissör och premiärdatum, är inte kända.

Rollen passar DiCaprio extra bra, eftersom det inte är någon slump att han heter just Leonardo i förnamn. Enligt filmstjärnans mamma fick han sitt namn på grund av att hon som gravid kände den första sparken inifrån magen när hon tittade på just da Vinci-konst under ett besök på konstmuseet Uffizierna i Florens 1974, skriver Variety.