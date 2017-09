Leonard Cohen hyllas med konsert

Leonard Cohen hyllas i Montreal. Arkivbild. Foto: Sandro Campardo/AP/TT

Den 6 november på Bell Centre i Montreal ska en hyllningskonsert hållas till minne av Leonard Cohen. Det skriver Pitchfork.

Hyllningen går under namnet "Tower of song: A memorial tribute to Leonard Cohen" och flera kända artister kommer att uppträda, däribland Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello och Feist.

"Min pappa lämnade en lista med instruktioner innan han avled: 'Lägg mig i en kista bredvid mina föräldrar. Ha en liten minnesstund för nära vänner och familj i Los Angeles. Och om du vill anordna ett allmänt event, gör det i Montreal'", säger sonen Adam Cohen i ett uttalande.

Leonard Cohen avled vid 82 års ålder den 7 november 2016.