Leonard Cohen fortsätter att brinna i de sista texterna

"Alla riktiga sånger och dikter består av enbart askan efter en låga som brunnit väl", säger Leonard Cohen på en konsertinspelning från 1972, när han introducerar "Suzanne", sången som en gång startade hans låtskrivarkarriär. Lågor eller flammor figurerar också i ett flertal av Cohens sånger. Allra senast i en allt annat än romantisk variant, på albumet som släpptes bara några veckor före hans död hösten 2016, "You want it darker". Titelspåret, en dialog med en Gud, har några återkommande rader om utebliven hjälp i samband med en katastrof. De privilegierades ovilja liknas vid en låga som släcks, för att Gud vill det: "You want it darker / We kill the flame".