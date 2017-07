Léon öppnar Billboard-serie

Léon på Skansen i Stockholm 2016. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Billboard är tillbaka med sin konsertserie "Next up: New artists, new music" som ska sätta ljus på lovande artister.

Den första tidskriften kommer att presentera som morgondagens stjärna är svenska Lotta Lindgren, mer känd som Léon.

Hon fick sitt genombrott med låten "Tired of talking" från 2015 och stor uppmärksamhet när Katy Perry skrev på Twitter att Léon var någon att hålla ögonen på. Léon har också bekantat sig med den amerikanska publiken då hon uppträdde på "The late late show with James Corden".

"Next up: New artists, new music" har premiär den 7 augusti.