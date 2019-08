Nu har klimatfrågan på sätt och vis blivit den nya invandringsfrågan, men är medier och opinionsbildare tillräckligt självkritiskt reflekterande denna gång? Det är frågan han ställer sig och skriver sammanfattningsvis:

Apropå invandringsdebatten kan man notera att tongivande debattörer, som förr ägnade all kraft åt att försvara öppna gränser, nu går all in för klimatfrågan. En välvillig tolkning är att folk helt enkelt har blivit ”medvetna” på nytt, ungefär som när en biståndsgivare ena halvåret skänker till Rädda Barnen och nästa gång till någon annan behjärtansvärd organisation.