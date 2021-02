Leksand avgjorde i förlängningen i Växjö

Leksand, på väg mot klubbens bästa SHL-säsong på länge, startade bortamatchen i Småland med bestämdhet. Dalalaget öste på framåt och närmast pepprade Växjös målvakt Viktor Fasth med skott. Utdelningen kom dock först på Leksands 16:e och sista skott under den inledande perioden. Lagkaptenen Patrik Zackrisson blev förste, men inte siste, spelare att hitta rätt denna afton.

– Läckert pass av Lang (Oskar), det var bara att stöta in den, sade målskytten Zackrisson i en pausintervju i C More.