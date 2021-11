Lekplatspyroman jagas: "Barnen drabbas värst"

De två senaste larmen kom in under torsdagsmorgonen. Under natten hade någon tänd eld på en platsbyggd leksaksbil på en lekplats i Malmöområdet Hindby och runt tre kilometer därifrån brann det i en klätterställning i Söderkulla.

Det är två av totalt nitton anmälda bränder på lekplatser i staden under året.