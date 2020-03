Sex månader gamla Ziggy jollrar högljutt och vevar med de små armarna tills blicken fastnar på konstverken på väggen. Grönt, blått, gult – sånt är spännande när man just börjat se skillnad på färger. När han är äldre kommer han känna igen motiven. Det är nämligen Leonardo da Vincis Mona Lisa,

Johannes Vermeers Flicka med pärlörhänge och Vincent van Goghs självporträtt som blickar ner på honom. Just dessa versioner av de kända målningarna är skapade av en mosaik av rostmackor och fotograferade av hans mamma, konstnären Clara Hallencreutz.

– Ziggy är faktiskt konstintresserad. När Fares nyligen spelade in en tv-serie i Bukarest följde vi med och kollade in stadens graffittiväggar och konstutställningar. Jag inbillar mig i alla fall att han tyckte om att titta på konsten, skrattar Clara och fortsätter.