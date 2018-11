Det är upp till oss att Vichai Srivaddhanaprabha inte investerade i fotbollen med sitt liv förgäves.

Nästan på dagen för tre år sedan blev vi hänvisade in i Claudio Ranieris rum. "Sitt här så får ni jobba i fred". Min fru Lotta, tillika kamerakvinna, och jag var på reportageuppdrag för att tidigt på den filmiskt lyckade succésäsongen skildra hemligheten bakom framgångarna. Vi kom som ett äkta par och vi blev välkomnade till en stor familj. Vi tittade, kände och luktade på allt; böteslistan med Riyad Mahrez i topp, receptet på sportdryck till Kasper Schmeichel, det kaotiskt ostädade omklädningsrummet, det osexigast tänkbara gymmet och den råa isbadshytten just utanför det trånga förvaringsrummet för alla fotbollsskor – med en unken odör som till och med hade kunnat få Jamie Vardy att springa ännu snabbare. Inget var hemligt, allt var öppet. Även arbetsrummet till den ansvariga managern och ansiktet utåt under säsongen som slutade i tidernas mest osannolika fotbollstriumf.