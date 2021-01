Leicester tog viktig bortaseger mot Newcastle

Efter en sömnig första halvlek på St James' Park trampade bortalaget i gång rejält i andra halvlek. Jamie Vardy och James Maddison, som var tillbaka efter några matchers frånvaro, blev segerorganisatörer.

Tio minuter in i andra halvlek drev Vardy in bollen i offensivt straffområde och spelade bakåt till Maddison, som rakade in 1–0.