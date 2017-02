Legendarisk James Brown-trummis död

Clyde Stubblefield blev 73. Arkivbild. Foto: Amber Arnold

Clyde Stubblefield är främst känd för att ha spelat med artisten och funkpappan James Brown. Han värvades till Browns band 1965 och fram till 1971 spelade han på några av artistens mest ikoniska låtar, som "Say it loud – I'm black and proud" och "Get up (I feel like being a) sex machine".

Men hans största eftermäle blev ändå hans korta trumsolo i låten "Funky drummer", som många räknar som hiphopmusikens födelse. Den dansanta trumslingan har samplats i Public Enemys "Fight the power", NWA:s "Fuck tha police" och tusentals andra hiphoplåtar.

Stubblefield tjänade dock aldrig några pengar på sin del i hiphophistorien. När Stubblefield vid ett tillfälle behövde opereras för cancer klev Prince, som var en stor beundrare, in och donerade 80 000 dollar för operationen.

– Jag fick aldrig ett "tack". Jag fick aldrig ett "hej, hur är läget?", eller något alls från någon rappare, sade Stubblefield i en dokumentär 2009.

Stubblefield växte upp i Chattanooga i Tennessee och lärde sig att spela trummor på egen hand. Enligt Stubblefield själv var hans influenser främst de ljud han hörde under sin uppväxt, som tåg och tvättmaskiner. Han avled under lördagen i sviterna av njursvikt i Hemstaden Madison, Wisconsin.