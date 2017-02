Legendarisk funkmusiker död

Walter "Junie" Morrison på omslaget av sitt soloalbum "Bread alone" från 1980. Foto: Columbia Records/TT

Dödsbeskedet bekräftas av bandkamraten James "Diamond" Williams. "Det är med stor saknad som Ohio Players har förlorat ännu en originalmedlem. När jag började i bandet var han min rumskompis när vi var på turné, och min svåger", skriver han på Facebook.

Morrison hade sin kommersiella storhetstid under 70-talet, men hans musik har fått många arvtagare och den har använts som samplingar i otaliga hiphoplåtar. Bland annat hörs hans "Suzie Thundertussy" i Kanye Wests "No more parties in LA" från förra året och han inspirerade Solange till hennes låt "Junie".