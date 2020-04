”Leasingtrenden för elbilen fortsätter”

Det höga inköpspriset är en av de vanligaste anledningarna till att allt fler väljer att leasa en elbil istället för att äga en. Det finns anledning att tro att privatleasing kommer bli ännu vanligare framöver.

EU ställer nu allt högre krav på billtillverkarna. Tidigare har kravet varit att bilarna i snitt ska släppa ut 130 gram koldioxid per kilometer, men sedan årsskiftet gäller nya regler. 95 procent av bilarna får i genomsnitt släppa ut 95 gram per kilometer, annars hotar dryga böter på mångmiljonbelopp. Detta orsakar problem för biltillverkarna som snabbt måste få ut många bilar med låga utsläpp på marknaden. Där kommer elbilarna in i bilden.