Le Carré går hårt åt Johnson i ny bok

John le Carrés nya spionroman "Agent running in the field" utspelas i ett Storbritannien präglat av brexit. Huvudpersonen Nat, medarbetare i den brittiska underrättelsetjänsten, lägger ut texten om "den rena och totala galenskapen med brexit", uppger The Guardian. Le Carré, som även tidigare engagerat sig offentligt mot Storbritanniens utträde ur EU, sparar heller inte på krutet när det gäller skildringen av Boris Johnson, berättar hans förläggare Mary Mount.

I romanen är premiärministern nybliven utrikesminister och som sådan "pig-ignorant" ("svinokunnig").