LCD Soundsystem är tillbaka

LCD Soundsystems frontman James Murphy. Arkivbild. Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Efter några års tystnad är James Murphy och hans LCD Soundsystem tillbaka. Låtarna "Call the police" och "American dream" finns nu officiellt utgivna efter att New York-bandet framfört sina nya alster live några vändor på det nyöppnade spelstället Brooklyn Steel.

Discopunkiga LCD Soundssytem släppte mellan 2005 och 2010 de kritikerrosade albumen "LCD Soundsystem", "Sound of silver" och "This is happening". 2011 lade bandet ner med en stor avskedskonsert på Madison Square Garden i New York för att återuppstå förra året med flera festivalspelningar.