Det var en studentpresent som inte riktigt blev som det var tänkt. I all hemlighet hade mina föräldrar planerat att jag ­tillsammans med min far skulle åka på konstrond till Paris. Under en vecka skulle vi besöka museer, och de gallerier som han hade professionella förbindelser med. Drömmar, nöje och lite nytta. Paris var ju den moderna kulturens nav och då på 1960-talet var det framför allt konsten och filmen som stack ut.