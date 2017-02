Laurén tror inte på Svensson

Klara Svensson

Född: 15 oktober 1987 i Höllviken.

Smeknamn: The Swedish Princess.

Viktklass: Weltervikt (66,7 kg).

Längd: 175 centimeter.

Resultat: 18 proffsmatcher, 17 vinster varav 5 på knockout.

Cecilia Brækhus

Född: 28 september 1981 i Cartagena, Colombia. Uppväxt i Bergen.

Smeknamn: The First Lady.

Viktklass: Weltervikt (66,7 kg).

Längd: 171 centimeter.

Resultat: 29 proffsmatcher, 29 vinster varav åtta på KO.