Du gamla, du fria

I två veckor framåt kan vi mitt på Sergels torg titta på Mattias Norströms konstverk ”Du gamla, du fria” i Kulturhuset Stadsteaterns regi. Som titeln antyder ingår en nationell symbol, den svenska flaggan, i verket.

Flaggan ser ut som vanligt, men inget ”flamma stolt mot dunkla skyar” som i Karl Gustav Ossiannilssons nationalromantiska dikt här inte. Tvärtom. Flaggan vajar, eller snarare slokar, ner mot plattan från en krökt flaggstång. Guldknoppen i dess topp pekar nedåt.

”Du gamla, du fria” väckte känslor, många upprörda sådana, samt fick stort mediegenomslag när verket slokade på en relativt avskild plats i Vasaparken i Göteborg under förra sommaren.

Kulturhuset, i ett samarbete mellan avdelningarna Konst/design och mode samt Forum/debatt, kan hoppas på detsamma och inbjuder till diskussion om de funderingar verket kan tänkas väcka.

Foto: Staffan Löwstedt

”Why is it bent?” frågade en turist när vi såg stången resas med hjälp av företaget Flagghusets specialbyggda pickup. ”It’s an artwork”, sa jag. ”Aha”, sa turisten, tog en bild och gick vidare. Sen var det inte mer med det.

Verket är inte överdrivet komplext, utan lätt avläsbart, ett mellanting mellan konst och design om man så vill. Flaggstången har upphört att vara just en reslig stång, tvärtom har dess övre fjärdedel, det parti som bär upp själva det gyllene ollonet och mer därtill, blivit kraftlöst slak.

Konstnären Mattias Norström. Foto: Staffan Löwstedt

”Impotent”, säger Mattias Norström själv. Flaggan släpar närapå i smutsen, en förbrukad symbol för svenskhet, för nationalstaten som stänger de hungrande massorna ute? En exkluderande tygbit, eller?

Jasper Johns målade abstrakta amerikanska flaggor på 1950-talet. Georg Baselitz målade upp och nedvända tyska örnar, alltmer fjäderlösa sedan 1960-talet.

Konstverket kanske röner samma öde som julbocken i Gävle. Men Sverige är ett snällt land, vi har Bamse, Pippi och fri åsiktsbildning.

Carl Johan De Geer skrev ”kuken” på sitt grafiska blad med svenska flaggan i brand, en legendarisk färgserigrafi vars upplaga konfiskerades av polisen anno 1967. Under 1990-talet sågade konstnären och – i likhet med Norström – dalkarlen Peter Johansson isär dalahästar samt försåg hembygdens folkdräkter med nazisymbolik.

Norströms flagginstallation kan säkert tolkas som inbjudan till trollfest av ”Sverigevänner”. Den kanske röner samma öde som julbocken i Gävle. Men Sverige är ett snällt land, vi har Bamse, Pippi och fri åsiktsbildning. Dessutom visar en genomgripande undersökning av ”Good country index”, redovisad i The Independent, att vi är ”goodast” i världen.

Att bända flaggstången med en svensk flagga är alltför lättköpt.

Häng dit en turkisk flagga istället, som protest mot en regim i totalitär djupdykning, och se vad som händer.