Lätt att bli blåst på elpriset – snart höjs skatten

Skellefteå Kraft har inte uppgett den nya skattenivån i sin information på jämförelsesajten Elskning.

Jämförelsesajter kan vara en god hjälp för konsumenter som vill hitta lägsta elpriset. Men just nu gäller det att se upp. Från och med den första juli höjs energiskatten. I dag ligger den på 29,5 öre per förbrukad kilowattimme el, men kommer efter höjningen vara 32,5 öre per kilowattimme. Men den här höjningen är det inte alla elhandlare eller jämförelsesajter som skyltar med. Inte ens om man är på väg att teckna ett nytt avtal som ska börja gälla efter den första juli och därför kommer att betala den nya skatten.

Detta kan göra att ett visst avtal kan tyckas billigare än vad det faktiskt är, och kan se mer fördelaktigt ut när man jämför med andra elhandlare som redovisar rätt skattesats.

– Det är viktigt att kunden får rätt och fullständig information innan de tecknar avtal, så att man vet vilket pris som gäller, säger Sara Sundberg avdelningschef för konsumenträtt på tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen.

Hon konstaterar att vissa bolag har lagt in den nya skatten i priset som presenteras och att andra bolag inte har gjort det. Kunderna bör alltså upplysas om att det är en skatteförändring på gång.

Vad säger regelverket?

– Elhandlarna ska enligt regelverket upplysa konsumenten om vilka priskomponenter som avtalet består av och om de kommer att variera över tid.

Vad händer med de bolag nu som inte anger rätt skattesats?

– Det beror på hur de informerar kunden. Vi har inte granskat detta specifikt, men när vi granskar så tittar vi på vilken information elhandlarna lämnar och hur de informerar om priskomponenterna som avtalet består av.

Sara Sundberg säger att oftast brukar elhandlarna skriva i sina avtalsvillkor att priset kan ändras på grund av förändrade skatter och att de har rätt att därefter förändra priset.

– Men självklart ska det framgå hur bolaget hanterar förändringen av skattesatsen.

En annan problematik att vara observant på är fasta avgifter, som kan tillkomma utöver det priset för utnyttjad kilowattimme. Skellefteå Kraft tar exempelvis ut 45 kronor i fast avgift per månad för sitt ettåriga fastprisavtal, men inte för andra avtal. Det betyder 540 kronor om året som måste betalas oavsett hur hög elförbrukningen är. För kunder med en genomsnittlig låg förbrukning kommer fasta avgifter utgöra en större andel av totala fakturabeloppet än för en villaägare med rejäl förbrukning, och här gäller det för elköparen att räkna ut var brytpunkten går.

– Det är komplicerat, men det är därför det också ska finnas ett jämförelsepris för olika kundtyper, så att man lättare kan se hur sådana avgifter slår.

Enligt Sara Sundberg är det inte ovanligt att konsumenter rapporterar att de har fått bristfällig information innan de tecknat avtal. Klagomålen till Energimarknadsinspektionen har ökat de senaste åren.

– Det hänger samman med hur elhandlarna väljer att presentera priset. Vi kan se att antalet komponenter som priset består av har ökat, framförallt de rörliga priserna. Det gör det svårare för konsumenten att genomskåda priset.

Även Fortum redovisar den gamla skattesatsen, här på jämförelsesajten Elpriskollen.

Skattehöjningen i kronor För en normalvilla med eluppvärmning och en förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år betyder skattehöjningen på 3 öre per förbrukad kilowattimme 600 kronor extra om året.