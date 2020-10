Låtskrivaren Jerry Jeff Walker är död

Den amerikanske låtskrivaren och countryartisten Jerry Jeff Walker har avlidit, rapporterar Pitchfork . Walker var mest känd för att ha skrivit låten "Mr Bojangles", som spelats in av bland andra Bob Dylan, Nitty Gritty Dirt Band, Nina Simone och Sammy Davis Jr.

Jerry Jeff Walker föddes 1942 i delstaten New York och tillbringade mycket tid i Greenwich Village, där folkmusikscenen frodades under 1960-talet. 1968 skrev han låten som kom att bli hans största avtryck i musikhistorien. "Mr Bojangles" handlar om en alkoholiserad steppdansare i New Orleans. Det är inte den kände dansaren Bill Robinson, som bar smeknamnet Bojangles, som avses utan en annan dansare som Walker mötte när han satt i fängelse en kort period.