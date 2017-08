Den franske sociologen och filosofen Bruno Latour hävdar i sin nya bok att vi inte lyckats ta till oss den nya världsbild som växt fram i skuggan av antropocen. Han menar att dagens forskare måste förvandlas till aktivister och ge röst åt atmosfären, haven och glaciärerna.

Den franske sociologen, antropologen och filosofen Bruno Latour hör till de mest tongivande av de akademiker som under 1970- och 80-talen utvecklade disciplinen teknik- och vetenskapsstudier, STS – technology and science studies. Med verktyg hämtade ur humaniora och samhällsvetenskap satte han den naturvetenskapliga processen under lupp. Slutsatsen var: vetenskapen tycks säker och benhård när vi betraktar den på avstånd, men studerar vi dess framväxt i laboratorier och seminariesalar är den mänsklig och förhandlingsbar som allt annat samhällsliv. Ibland har dessa beskrivningar av det vetenskapliga arbetet uppfattats som om det skulle betyda att de vetenskapliga resultaten inte vore annat än sociala konstruktioner. Och kanske finns det postmoderna tänkare som fortfarande hävdar just det, hur märkligt det än kan låta.

Men Bruno Latour tog ett steg till, genom att vända sin STS-lupp tillbaka mot samhället. Han introducerade begreppet hybrider, i polemik inte bara med modernitetens tro på det rationella samhället och människan som härskare över naturen, utan framförallt i en uppgörelse med den postmoderna uppfattningen om världen som social konstruktion. I essäboken ”Nous n’avons jamais été modernes” (Vi har aldrig varit moderna) från 1991 hävdar Latour att såväl modernismens som postmodernismens felslut ligger i uppfattningen att vi kan separera samhälle från natur, politik från naturvetenskap. I stället, menar Latour, är allt en blandning. Vi omges av hybrider, vi använder hybrider, våra samhällen är hybrider, vi är själva hybrider.

Det kan, särskilt i dag, kännas som en självklarhet. Tåg, flyg, hus, datorer, alla människor som skulle ha dött utan en antibiotikakur, vårt samhälles ekonomiska system, själva den ”vildmark” som människor alltid brukat – ja, allt är förstås blandningar av kultur och natur. Men Latour menar att detta får långtgående politiska konsekvenser. Våra politiska system vilar nämligen enligt honom på den artificiella uppdelningen mellan å ena sidan ett samhälle som vi alla är med och skapar och å den andra en icke-förhandlingsbar natur vi bara har att förhålla oss till.

Hybriderna skapas och sätts i rörelse av människan – både i egenskap av samhällsvarelse och som en del av naturen – men förvandlas sedan rasande snabbt till ren natur. Plötsligt finns de bara där, som något som samhället och de demokratiska institutionerna helt enkelt har att acceptera – det må handla om ny kommunikationsteknik, medicin, ett ekonomiskt system eller bruket av fossila bränslen.

Men hur ska hybridernas roll inlemmas i det politiska systemet? Hur ska deras skapande, vårt bruk av dem och deras konsekvenser för oss kunna demokratiseras? Är det möjligt och vad skulle det innebära? Här backar Latour till sin roll som filosof, blir vag, talar om behovet av ett ”sakernas parlament” och avslutar boken med att lämna över stafettpinnen till andra att tänka vidare.

I sin senaste bok ”Facing Gaia. Eight lectures on the new climate regime” (Polity Press) spinner han dock vidare på tråden. Frågan är hur mycket klokare han och vi blivit på det dryga kvartssekel som förflutit mellan de två böckerna. I boken diskuterar Latour betydelsen av att vi inträtt i antropocen. Det handlar om ett begrepp som under 2000-talet etablerats i naturvetenskapliga kretsar och som syftar på en ny geologisk och klimatologisk tidsålder, där mänsklighetens aktiviteter blivit drivande för hela jordklotets utveckling. Antropocen, jordens klimat och geologi format av mänskligheten; här handlar det verkligen om en hybrid! Det som Latour skrev i början av 90-talet är i dag så självklart att det verkar banalt. Natur och samhälle går inte längre att skilja åt. Men Latours budskap är att vi fortfarande inte tagit till oss den nya världsbilden och förstått dess konsekvenser – än mindre begripit hur vi ska hantera den. För att hjälpa oss tänka nytt använder Latour det laddade, och enligt honom oftast misstolkade, begreppet Gaia som ledmotiv.

Gaia-teorin lanserades av James Lovelock i slutet av 1960-talet och handlar i korthet om att se jorden och dess biosfär som ett sammankopplat nätverk, med återkopplingar och påverkan mellan geologi, klimat och olika ekosystem – som är så djupgående att det inte går att skilja delarna från helheten. Begreppet har fått hård kritik från vetenskapligt håll, och betecknas som ren kvasivetenskap och flum när det till exempel använts för att beskriva jorden som en organism, en levande varelse.

Tolkat på ett annat sätt är dock Lovelocks idé okontroversiell och betraktas som en vetenskapligt användbar metafor för hur allt liv på jorden är sammankopplat och beroende av klotet som gemensam livsmiljö. Det är snarare denna tolkning Latour ansluter sig till, men han vill samtidigt något mer. Han vill använda Gaia för att ersätta både ordet natur (nature) och jordklot (globe). Anledningen till att dessa ord behöver ersättas är, menar han, att de är så djupt rotade i 1600-talets vetenskapliga revolution, som med kraft förflyttade människan från skapelsens centrum till dess utkant, eller kanske till och med utsida.

Den moderna vetenskapen gjorde upp med bilden av oss själva som alltings mening, början och slut, och placerade oss i stället på en liten perifer planet i världsrymden. Först framkallade denna nya världsbild en identitetskris så stor att den mäktiga katolska kyrkan kallade den för kätteri. Men när krisen var genomliden blev den nya positionen i stället en bekväm plats varifrån vi lite avsides kunde betrakta och studera världsalltet. Och häri ligger problemet menar Latour: den som på avstånd betraktar är inte delaktig.

I kombination med 1600-talets upptäcktsresor och nya kontinenter för européerna att kolonisera förvandlades så småningom den kristna idén om ett icke-materiellt liv efter detta till den moderna idén om ett liv bortom naturens gränser. Ett nytt begrepp, Gaia, behövs enligt Latour för att bryta distansen, uppfattningen att det finns en natur som är något annat än vi – men också för att avgränsa. Det som befinner sig bortom Gaia är irrelevant, därav Latours aversion också mot ordet ”klot”. Att vi befinner oss på en klotformig planet någonstans i universum saknar betydelse. Vår värd börjar och slutar här, med oss, i Gaia. Tillbaka till vårt eget centrum alltså.

Men vilken medicin erbjuder Latours resonemang mot hoten från klimatförändringen? Latour anklagar ”de moderna” för distansering och bristande ”jordbundenhet”. Ändå är det bara genom den moderna vetenskapens prisma han kan ana vad som väntar oss, och varna för det. Latour klarar sig ur sin egen fälla genom att säga att forskarna måste betrakta sig själva som aktivister. Deras roll är att ge röst åt icke-mänskliga aktörer i Gaia – haven, atmosfären, städerna, glaciärerna.

Det är egentligen inget konstigt med det Latour säger här. Vetenskapliga insikter talar inte för sig själva utan deras betydelse och relevans måste saluföras. Den som sitter inne med kunskap som andra saknar har en skyldighet att upplysa. Det är ju också tanken med IPCC, FN:s internationella klimatpanel. Här samlas forskare och andra specialister tillsammans med representanter för världens stater för att enas om en samlad bild av den från början utspridda klimatvetenskapen.

Mer problematiskt med Latours analys är att det också ingår ett underkännande av idén om territoriella stater. Dessa är meningslösa konstruktioner eftersom territorierna inte längre går att avgränsa, menar Latour. I det senare har han naturligtvis rätt. Just detta är ju själva grunden till att det är så svårt att politiskt hantera den hotande klimatförändringen. I förlängningen finns ingen egen tomt att se över, bara genom gemensamma beslut kan mänskligheten agera. Men hur ska det gå till, om man som Latour hävdar att det inte finns någon Mänsklighet med stort M, alltså varken någon gemensam skuld eller möjlighet att agera beslutsfähigt ”som en man”?

Latour menar rätt och slätt att antropocen har kastat oss tillbaka ut i det förpolitiska State of nature (sic!) som 1600-talstänkaren Thomas Hobbes beskrev det. Det handlar om ett krigstillstånd, ett allas krig mot alla där ingen är vinnare. När politiken inte längre kan skapa fred inom ett avgränsat territorium, det vill säga garantera medborgarna liv och lem, krävs ett nytt samhällskontrakt. Men hur ska detta helt nya slags krigstillstånd upphävas? Hur ska det nya samhällskontraktet se ut? Här blir Latour återigen vag och överlåter åt läsaren att dra slutsatser – irriterande och lite fegt kan man tycka, särskilt från en som just talat sig varm om forskarens roll som aktivist.

Översatt till våra demokratier kan Latours tanke om ett ”sakernas parlament” kännas besvärlig. Det är svårt att tolka det på annat sätt än att han menar att majoritetsstyret behöver kompletteras med någon form av expertstyre – eller vilka skulle annars föra ”sakernas” talan? Leder inte det i så fall till ett hot mot demokratin?

Men Latour ger faktiskt till slut ett oväntat konkret ­exempel på hur det hela skulle kunna fungera – i form av Neder­ländernas vattenmyndighet. Alla som på olika sätt brukar vattnet måste där lyda vattenmyndighetens dekret, allt för att skydda samhället mot såväl för låga grundvattennivåer som översvämningar. Plötsligt känns det hela enklare. Få skulle ju hävda att majoritetsstyre är det enda som krävs för att en stat ska få kallas demokrati. Där måste också finnas en fungerande rättsapparat samt ett skydd för minoriteters och individers rättigheter.

Kanske behöver vi utvidga det skyddet till att innefatta fler aspekter av den sammanflätade värld vi lever i, också bortom statens territorium och egna medborgare. En rättsstat som inbegriper haven, atmosfären, städerna och glaciärerna.

Ulrika Björkstén Chef för vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio.