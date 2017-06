Sommarplågan: Låten som förgyller – eller förstör

"Despacito" med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber

"My addiction" med Joakim Lundell och Arrhult

"Rocket" med Miriam Bryant

"Coco jamboo" med Mr President

"Subeme la radio" med Enrique Iglesias

"I'm the one" med DJ Khaled och Justin Bieber

"Jag trodde änglar fanns" med Kamferdrops

"Mandy Moore" med Hov1

"Pretty girl" med Maggie Lindemann

"Body to body" med Mike Perry

"Symphony" med Zara Larsson

"Call me" med Neiked

"Hands" med Mike Perry

"Tårarna i halsen" med Tjuvjakt

"Bad liar" med Selena Gomez

"Strip that down" med Liam Payne ft. Quavo

"The cure" med Lady Gaga

"Thunder" med Imagine Dragons

"Crying in the club" med Camila Cabello

Källa: Tina Mehrafzoon, Robert Sehlberg, Linda Nordeman, Spotify