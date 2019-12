”Låt staten adoptera föräldralösa sjukdomar”

Vilken vård har vi råd med som samhälle? Hur mycket får vi kosta? Vad är det för samhälle vi vill ha?

Riktigt ovanliga sjukdomar kallar vi sällsynta. Ett synonymlexikon skulle sannolikt föreslå synonymen undantagsmässig, och just i detta definitionsmässiga undantagstillstånd ligger ett avgörande problem. Dessa sjukdomars smeknamn är ”orphan diseases”; de är sedan länge mer eller mindre föräldralösa, eftersom de under många år inte hade någon som kunde eller ville ta sig an dem.