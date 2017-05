Det kokar i friidrottsvärlden. Europeiska friidrottsförbundet vill stryka samtliga rekord satta före 2005. De misstänker nämligen att vissa rekordinnehavare kan ha nyttjat otillåtna prestationshöjande preparat.

No shit, Sherlock. En VHS med valfri friidrottsgala från mitten av 80-talet torde räcka som bevismaterial. Kulstötare vars klotögon ser ut att närsomhelst trilla ur sina hålor. Manskvinnor från Östeuropa med adamsäpplen och biceps större än Dolph Lundgren. Amerikanska dam-sprinters utan underhudsfett men med väl tilltagen ansiktspäls.

Vi vet att det fuskades. När Stasiarkiven öppnades hittades brev från Marita Koch – DDR:s främsta friidrottare som fortfarande innehar världsrekordet på 400 meter – till tillverkaren av de anabola steroiderna, där hon klagade på att ha fått för svaga grejer.

Men att för den sakens skull radera samtliga gamla resultat ...

Patrik Sjöberg – som själv skulle bli av med sitt legendariska Stadionrekord från 1987 – tycker förslaget är löjligt. Och han har helt rätt. Att försöka sudda ut historien är något despoter ägnar sig åt. Det har aldrig funkat för dem, och kommer inte göra det för Europeiska friidrottsförbundet heller.

Och vad blir nästa steg? Bör vi revidera andra uttrycksformer där olagliga substanser kan ha påverkat slutresultatet. Som musiken. Stryk ”Sweet child o’ mine” ur historien, eftersom tidernas främsta gitarriff till 99 procents säkerhet är skapat under ett kokainrus. Bränn all musik som producerades i Seattle och Manchester under 90-talet. David Bowies hela back-katalog. Bort. Liksom Fleetwod Macs, Amy Winehouses och Led Zeppelins. Vad återstår till slut? Celine Dion och Gabriel Forss?

Gör om samma övning med litteraturen. Det blir bokbål med Strindberg (morfin), Stephen King (kokain), Jean Paul Sartre (benzedrine och meskalin), Birgitta Stenberg (amfetamin) och Hunter S Thompson (samtliga ovanstående). Och ganska många till.

Det är människans lott att tvingas tävla mot tidigare generationer – och misslyckas. Bara för att friidrotten hade otur med fuskare under några årtionden ska de givetvis inte slippa undan.