”Låt kommunerna besluta nivån för kvotflyktingar”

Sverigedemokraterna har under lång tid varit av uppfattningen att idén bakom kvotsystemet i grund och botten är positiv. Skälet till det är att det i praktiken är det enda rimliga sättet för Sverige att organisera hjälp till flyktingar i verkligt behov av hjälp genom rättvis, säker och behovsbaserad vidarebosättning under kontrollerade former. Detta utan farliga resor, utan stöd till kriminella smugglare och utan att splittra familjer.

Ett sådant system ger oss även möjlighet att prioritera särskilt utsatta grupper som av olika skäl inte kan stanna i flyktingläger. Vi talar om bland annat kvinnor, barn, hbt-personer och kristna minoriteter – grupper som inte sällan riskerar att råka illa ut när de befinner sig i det direkta närområdet.