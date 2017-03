Foto: Matt York / TT

Invandrarna i Sverige kan på sätt och vis sägas förebåda en ny tid. De vill bli en del av vår gemenskap och vi måste i vår tur söka oss ut i en vidare gemenskap över gränserna. Världen kommer till oss och vi måste komma ut i världen.

Han fick rätt, Olof Palme. I ett radiotal 1965 tecknade han en globaliserad framtid, utan att kunna ana hur dramatiskt annorlunda tillvaron skulle bli, när inte bara människor fysiskt korsar gränser, utan även vetenskap och teknik. Men hans instinkt var riktig:

Vi blir mer och mer beroende av kontakt och impuls över gränserna. Vi kan inte bygga murar mot omvärlden, murar som betyder isolering och tillbakagång. Utvecklingen för människorna närmare och närmare varandra, i en kontakt som betyder stimulans men också nötning och svårigheter. Internationalismen får inte vara endast en känsla av distans. Den blir alltmer en del av vår vardag.

Ett halvsekel senare upplever forna meningsfränder och antagonister denna förutspådda tillvaro. Invandrarna kom, under olika decennier och från olika delar av världen. Utvandringen har ökat och blivit brokigare; somliga flyttar för livet, medan andra rör sig fram och åter över gränserna.

I denna rörliga och mindre förutsägbara värld har murar återigen blivit politiskt mode. Berlinmuren föll, men en annan mur ska nu byggas mellan Nord- och Sydamerika. Och Sverige har försökt uppföra egna slags murar.

Det är den sämsta tajming man kan tänka sig. För medan mittpunkten i politiken är fixerad vid frågan om hur invandringen ska kunna hejdas, är en av Sveriges största strategiska framtidsutmaningar att framstå som ett så attraktivt land som möjligt att invandra till och arbeta i. I den internationella talangjakt som pågår, riskerar vi hamna på efterkälken.

Nya Zeeland genomför just nu en stor satsning för att rekrytera 100 av världens it-talanger till sin techsektor. But in Sweden we have a system: Di Digital rapporterade nyligen (21/3) att Migrationsverkets avslag på förlängningar för arbetstillstånd inom it-branschen, nästan fördubblades under 2016 jämfört med 2015. Varje sådant avslag är ett välriktat skott i den blågula foten.

Humankapitalet är den största konkurrensfaktorn i en kunskapsekonomi. Förmågan att attrahera, utveckla och förädla detta kapital är avgörande för vår framgång. Därför behöver vi göra två saker samtidigt. Vi behöver brådskande bättre tillgodogöra oss potentialen hos dem som har invandrat, innan delar av denna tillgång fastnar på kostnadssidan. Och vi behöver dra mer nytta av de rörliga svenskar som väljer att verka och arbeta på andra platser i världen.

Många andra länder har utarbetade strategier för att maximera utväxlingen av den kunskap och de kontakter deras diaspora erövrar. Men här möts inte sällan utlandssvenskar eller hemvändare av ett påtagligt ointresse. De får räkna med en syrlig släng om att sitta utanför gränsen och gnälla på Sverige. Inte sällan utandat med en unken pust av sårad självkänsla, som om inte Sverige duger!

Så blir det i ett land där självnöjdheten utgör världsbilden. För hundra år sedan skickades mängder av brev från svenskarna i Amerika som möjliggjorde för dem hemmavid att ta del av ny kunskap. Den nyfikenheten behöver vi återuppväcka. Därför skapar vi en ny fredagsvinjett, Vykortet.

Syftet är att med rörliga svenskars hjälp att öka kunskapen om världen, liksom insikterna om oss själva. Det blir en blandning av stort och smått, från iakttagelser i vardagen till forskningsframsteg. Man kan undvika att läsa, ifall man tycker att det känns obehagligt. Risken är påfallande stor att man drabbas av ett nytt perspektiv.

*

Om Vykortet: Varje fredag postas ett vykort i SvD från en av våra många rörliga svenskar. Varannan vecka kommer Thomas Engström, författare och skribent bosatt i Georgien, att skriva. Varannan vecka blir det någon annan. Återkommande vykortsskrivare är:

Simon Hedlin Larsson, forskare och journalist, student Harvard Law School

Alexandra Ivanov, politisk rådgivare i Europaparlamentet

Benjamin Katzeff Silberstein, doktorand i asiatisk historia vid University of Pennsylvania

Nicklas Lundblad, Europachef för samhällsfrågor, Google

Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid Humboldtuniversitetet i Berlin

Claudia Olsson, vd Exponential AB samt Young Global Leader, World Economic Forum

Liisa Petrykowska, meteorolog och vd Ignitia AB med verksamhet i Ghana

Sylvia Schwaag Serger, direktör Internationell Strategi, Vinnova

Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York