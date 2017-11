”Låt Gotland lagra överskott på el som gas”

Med hjälp av Power to Gas kan överskottsel från förnybara källor omvandlas till gas. Tekniken är en av de få teknikslag som i dag är mogen att användas när det gäller energilagring, och kopplar ihop dagens energiflöden till ett system som levererar energi där och då den gör bäst nytta. Trots detta är kunskapen om Power to Gas och dess utbredning begränsad. Om svensk elproduktion ska kunna bli helt förnybar till år 2040 är det av största vikt att politiken främjar en användning av Power to Gas.