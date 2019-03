”Arbetskraftsinvandrare måste kunna resa”

2015 sökte en kvinna arbetstillstånd efter att ha avslutat sina studier i Sverige. Under tiden tillståndet prövades kunde hon inte besöka sin familj, för då hade hon inte fått komma in till Sverige igen. En man i en liknande situation drabbades ännu hårdare. Under det år som hans arbetstillstånd prövades fick han arbeta i Sverige, men kunde inte – på grund av risken att inte få återvända till Sverige – besöka sitt hemland där hans mamma drabbats av cancer.