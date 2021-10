Lästips: Abdulrazak Gurnahs fem bästa romaner

”Mitt första val blir Gurnahs genombrottsroman från 1994, ’Paradise’ (på svenska ’Paradiset’, 2012), en vacker och fängslande skildring av den unge Yusufs uppväxt och färd in i Afrikas inre med tydliga genklanger av Joseph Conrad. Det är en berättelse om grym slavhandel under 1900-talets början, men också en sorgsen kärlekshistoria, där olika kulturer och trossystem kolliderar. På varje rad känner man närvaron av kolonialismen i det muslimska Östafrika och den rika och mångskiftande kulturen i trakten kring Zanzibar där Gurnah växte upp. Även om Gurnahs litterära språk är engelska, och man märker de djupa intryck han tagit av den anglosaxiska traditionen från Shakespeare till V S Naipaul, är det fascinerande att se hur hans språk är färgat av arabiska, persiska och även indiska influenser.”

”Mitt andra verk är den oöversatta ’By the Sea’ från 2001 som utspelas på Gurnahs andra spelplats i engelsk exil. Hela Gurnahs författarskap är färgat av flyktingens erfarenhet och bakgrunden är att Gurnah redan som 18-åring bröt upp från sitt hem och begav sig till England. Det var efter den våldsamma politiska omvandlingen av Zanzibar under 1960-talet, där den folkgrupp med arabisk bakgrund som Gurnah tillhörde utsattes för förtryck och utstötning. Även massakrer förekom. I ’By the Sea’ möter vi en berättare som är en åldrad muslim från Zanzibar som söker asyl i England med ett förfalskat visum, ställt på hans bittra fiende. Med stark konkretion skildras ett drama om svek och självbedrägeri, där svårigheten ligger i att få två världar att hänga samman. Det förflutna ska dock hinna ikapp åldringen i romanens andra del, där han konfronteras med sin fiendes son som nu är berättaren. Gurnahs irrande karaktärer befinner sig i ett mellanrum mellan kulturer och kontinenter, mellan det liv som var och det liv som hägrar; det är ett osäkert tillstånd som aldrig helt kan övervinnas.”