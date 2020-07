"LasseMaja" blir tv-serie

De populära böckerna om de unga detektiverna Lasse och Maja blir till en tv-serie i sex delar. Den nya serien, med Elis Nyström, Ellen Sarri Littorin och Anders Jansson i huvudrollerna, är baserad på "LasseMaja"-böcker som hittills inte har filmatiserats.

Inspelningen av tv-serieversionen av "LasseMajas detektivbyrå" pågår i Luleå och Boden under sommaren, och väntas ha premiär på C More under julen 2020. Då berättas historierna om Brandkårsmysteriet, Skolmysteriet, Modemysteriet, Kyrkomysteriet, Sjukhusmysteriet och Kärleksmysteriet.