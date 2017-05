Dubke avgick igår Foto: Andrew Harnik

Jag hör då och då av den svenska delen av anti-anti-Tump-rörelsen. Det görs ihärdiga försök att hitta det positiva i vad den amerikanska presidenten sysslar med.

Ledare

Säkert finns det sådant som kan lyftas fram t ex HD-utnämningen.

Wall Street Journal är Trump- och GOP-trogen men både ledarsidan och WSJ-krönikörer som Peggy Noonan förfäras över den inkompetens som har sin yttersta orsak i presidentens oförmåga att leda administrationen.

Min tro är att han inte förmår bättre, att hans temperament är oförenligt med ett kompetent sätt att administrationens arbete.

Jag citerade nyligen vad Business Week skrev om detta.

Trump valdes bl a för att han varit företagsledare. Det är en sanning med modifikation. Han har ärvt ett ganska litet familjeföretag som han kunnat styra enväldigt och hans affärskarriär är inte särskilt imponerande.

Dagens ledare i WSJ talar klarspråk. Man utgår från det faktum att Vita husets kommunikationschef Mike Dubke nu slutar:

It’s impossible to run a communications operation, or a policy shop, if the top man prefers chaotic, make-it-up-as-you-go management.

The larger reality is that Mr. Trump is wasting the precious asset of time. He has a shortening window for legislative achievements before the 2018 election. Presidents typically get a staff who reflect their governing style, and if Mr. Trump can’t show more personal discipline, the fair conclusion will be that he likes the chaos.

Jag tror inte Trump gillar kaos. Jag tror inte han har en susning om hur han ska åstadkomma den ordning som WSJ efterlyser.