Kompisar idag? Foto: Evan Vucci

Donald Trump är arg. Inte för något han sett på TV. Eller läst i New York Times. Eller Washington Post.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Utan för något han läst i en bok. (Möjligen något han läst om en bok.)

På twitter:

Annons X

Donald J. Trump

I love reading about all of the "geniuses" who were so instrumental in my election success. Problem is, most don't exist. #Fake News! MAGA

Det är denna bok som han avser:

”Devil’s Bargain - STEVE BANNON, DONALD TRUMP, AND THE STORMING OF THE PRESIDENCY” av JOSHUA GREEN.

Just nu nummer 1 på New York Times bestseller-lista.

Här kan du lyssna på en intressant intervju med Green och då kommer du också förstå varför Trump är ilsken. Tesen i boken är att Rebekah Mercer såg till att Trump tog in Steve Bannon som kampanjledare - och att det avgjorde presidentvalet.

Just nu konkurrerar ”Devil’s Bargain” med två av Mark Lillas böcker i min Kindle.

(MAGA betyder Make America Great Again, dvs det slagord från Ronald Reagans kampanj som Trump använde förra året och fortsatt älskar.)