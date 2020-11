Svärmar av små, oansenliga fjärilar. Kanske flyger de över ängarna sena nätter, kanske myllrar de ut när du öppnar skafferidörren. Mottfamiljen omfattar tydligen omkring 20 000 arter, i Sverige har vi drygt 200; några av dem lever på växter och djur ute i naturen, andra på det vi har hemma i skåpen och sorterar därför under beteckningen skadedjur. ”Mott” är också titeln på Jörgen Linds tionde diktsamling.

När Linds förra diktsamling ”Åtel” (2018) kom ut, var det inte mindre än tre kritiker i de större tidningarna som valde att inleda sin recension med en redogörelse för vad ”åtel” betyder och betecknar. Och nu gör jag likadant med motten. Det har på sätt och vis en enkel förklaring: Jörgen Lind betitlar sina verk med ord som ter sig lite aparta i (det urbana) vardagsspråket och som därför kanske tarvar ett klarläggande, en tydlig utgångspunkt. Men, lika mycket tror jag att det handlar om ett allmänt behov av förtydligande, om ett greppande efter det konkreta.

”Mott” erbjuder inte så många möjligheter till förtöjning. Under läsningen letar jag efter de bojar som ska hjälpa mig att navigera på diktsamlingens öppna vatten. Det finns några stycken. Utöver motten, som fladdrar till i början och slutet, finns Leo Tolstojs hus på Jasnaja Poljana och Johann Sebastian Bach som följer sitt tionde barn till graven. Det finns The Overlook Hotel från ”The shining” och ”Nag Hammadi, vid den blå Nilen”. Alla platser som befinner sig långt borta, i tid och rum, från bokens diktjag. Det är sjömärken som pekas ut som på en gammal, oanvändbar karta, i en på det hela taget desorienterad tillvaro.

Vad handlar den här diktsamlingen om? I många avseenden kan den läsas som en fortsättning på den sönderfallande relationen mellan en man och en kvinna som gestaltades i ”Åtel”. Även här är människorna åtskilda från varandra, en skilsmässa som accentueras ytterligare av sjukdom. De ”mörka fläckar” som uppdagades i förra samlingen, med dess väntan på provsvar, finns kvar i ”Mott” och nu är diktsamlingens ”du” inlagd på sjukhus, hela tillvaron liksom hospitaliserad.

Det finns något brutalt oförklarligt med en människas försvinnande in i sjukdom och isolering, och det kan förstås förklara varför diktsamlingens språk är lika undflyende outgrundligt: viljan till en form och ett innehåll som sammanfaller, språket lika flyktigt som erfarenheten. Men på varje bok där det litterära greppet funkar, går det tio böcker där det inte riktigt gör det, och ”Mott” hör till den senare majoriteten. Det blir alltför gåtfullt, halvkvävt, som läsare famlar jag efter något att fästa vid.