Läsarna om SvD:s granskning: ”Blev min räddning”

”Er artikel blev min räddning”

Foto: IBL

SvD:s artiklar om de utländska bedragarna som lockar med investeringar i Geely och Tesla ledde till att läsare fick upp ögonen för bedrägerierna.

”Jag var precis i färd med att genomföra en affär med ett utländskt rådgivningsbolag som gick ut på att investera i Honkong-noterade Geely, då jag av en slump läste er artikel i SvD samma dag,” skriver en läsare, och fortsätter:

”Det som beskrevs i artikeln stämde på varenda punkt, och liksom personerna som nämndes i artikeln lade jag ner mycket jobb på att inspektera företaget och dess personal. Jag använde mig av olika sökmotorer och utnyttjade hela min fantasi för att hitta något skumt. Jag insåg vilket företag som avsågs i artikeln även att det inte nämndes med namn. (Inser att det finns olika företag som använder liknande metoder.) Att företaget blivit utsett till “näst bäst i världen på analysbaserade investeringar” avgjorde saken, även om allt annat också stämde.

Jag bestämde mig genast för att dra mig ur affären.

...

Det är uppenbart att man kan bli lurad även om man inte är godtrogen. Allt verkade seriöst. De kunde svara på alla frågor på ett professionellt sätt. Enda osäkerheten är att man skickar sina pengar till ett okänt bankkonto och egentligen bara har deras ord på att det är säkert. “You have my word!” var en mening som upprepades några gånger under samtalen. Ett löfte som egentligen inte är värt någonting.

Tack för en bra artikel! Den blev min räddning.”

Du hittar artikeln här.