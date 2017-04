President Donald Trump i mars 2017. Foto: Evan Vucci/AP

NEW YORK Vad beskriver dig bäst just nu: Förtvivlad, förvirrad, road, eller möjligen resignerad? Att läsa intervjun med Donald Trump där han talar om sanning och lögn är som att vandra genom en biltvätt. Det tar en stund att återhämta sig. För den som även tagit del av faktakollen på det han sade (Washington Post utdelar fyra Pinocchio rakt av) tar det möjligen ännu längre.

Är det inte särskilt fint hur Trump kommenterar sina egna lögner när de påpekas för honom?

Han erkänner absolut inga misstag. Istället berättar att det är hans osvikliga intuition som gör att han ibland förutspår saker som senare kan komma att ha viss likhet med verkligheten. Han anser sig också kunna citera vad som helst utan att ta reda på om det faktiskt är sant. Om det inte stämmer är det ju sedan inte hans fel att han ljuger. Skulden faller istället på den som hade fel från början. Logiskt, eller hur?

Fåfängan är så viktig, och så skör, att en parallell verklighet hela tiden måste upprätthållas.

Han har helt enkelt aldrig fel, och inte heller gör han någonsin fel. I den mån det inte blir som han vill är det alltid någon annans fel – och förstås inget han kan rå för. Fåfängan är så viktig, och så skör, att en parallell verklighet hela tiden måste upprätthållas. Det frestar att slå upp wikipediaversionen av en psykologisk genomgång över mänskligt beteende för att påminnas om vad som är normalt och inte.

Det är problematiskt att ha en kollega, chef eller till och med partner som fungerar på liknande vis. Men hur ska man förhålla sig till att det är USA:s president som slirar, ljuger och har svårt att ens göra sig förstådd? Utgör hans kejserliga uppfattning om sig själv och hur han styr ett direkt hot eller fara i någon form, eller kan det bara följas på distans som en lite märklig period i vår egen historia?

De individuella konsekvenserna av hans presidentskap är olika för en papperslös mexikansk familj i USA och en svensk medborgare med enbart svenskt pass. De förras liv påverkas direkt och akut, medan de senare kan få svårare och krångligare att resa till USA på något annat än turistvisum. Men påverkas gör båda kategorierna, och många andra däremellan.

För att inte tröttas ut för snabbt behöver därför var och en ha ett förhållningssätt till världen med Trump.

Risken eller chansen är liten att han blir avsatt innan den första presidentperioden på fyra år har löpt ut. Det finns också en chans att han blir omvald efter det. För att inte tröttas ut för snabbt behöver därför var och en ha ett förhållningssätt till världen med Trump.

Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att Trump inte är en envåldshärskare. De amerikanska institutioner som ska hindra någon från att tillskansa sig för mycket makt prövas nu hårdare än på länge – och de har visat sig fungera utmärkt. Inreseförbudet för muslimer från sju länder var exempelvis så uppenbart olagligt att det genast upphävdes av federala domare. Nästa version av förbudet som Trump lade fram gick det likadant för.

Att skriva på en presidentorder är en sak, att ändra en amerikansk lag en annan. Foto: Andrew Harnik/AP

Att ändra lagar har visat sig ännu svårare för presidenten. Han har ju marknadsfört sig som en effektiv och framgångsrik affärsman, vilket tilltalade många. Hela USA borde styras mer som ett företag, förklarade han i valkampanjen. Det skulle göra allt bättre.

Men hittills har Trump visat sig riktigt usel på att leda en lite större verksamhet än sin egen fastighetsfirma, just för att han gång på gång förstör sin egen trovärdighet. Där det tidigare fungerade att hota eller ge folk sparken om de inte gjorde som han sade, har det hittills haft motsatt effekt när han har försökt få med sig egna partimedlemmar.

Att själv bli lite torrare och lågmäld; mer formell och korrekt – lite mer europeisk, rentav? – har sällan känts så attraktivt.

Med både senaten och representanthuset och presidentposten verkade det ganska rimligt att republikanerna skulle lyckas avskaffa Obamacare, det allmänna sjukförsäkringssystem som de kritiserat hårt i sju år.

När ett nytt, alternativt förslag lades fram väntade republikaner spänt på att presidenten, som brukligt är, skulle förklara och övertyga dem om att rösta ja.

Men Trump blev irriterad på dem han försökte värva och anklagade dem för att hänga upp sig på detaljer (”forget about the little shit”). Han verkade inte ens själv förstå vad den nya sjukförsäkringen skulle innebära. Förslaget fick dras tillbaka när hans egna partikollegor gick emot honom.

Men det var förstås inte hans fel, sade Trump när han ringde till tidningarna samma dag. Istället vill han gå direkt på nästa stora försök till lagändring och göra om hela skattesystemet och handelspolitiken. Samtidigt växer listan av republikaner han ligger i öppet krig med efter misslyckandet med sjukförsäkringen. Motstånd inifrån är många gånger mer förödande än motstånd utifrån, men presidenten visar inga tecken på att vilja förhandla mer smidigt.

Detta är bara ett exempel som visar på hur Trump inte behöver omvärldens förfäran för att misslyckas helt på egen hand. För de han måste samarbeta med för att styra landet förstår många gånger inte heller vad han säger eller varför han ljuger.

Men det kanske viktigaste självhjälpstipset för utlänningar är också att påminna sig om att Trump faktiskt inte styr hela världen. Det finns fortfarande ett antal ledare som har mycket att sätta emot USA. Och flera av dem väljs av medborgare i Europa och Sverige.

Precis som i det lilla livet är den allra största utmaningen med att ha en ljugare i närheten att inte själv tappa verklighetskontakten och bli lite galen. Att själv bli lite torrare och lågmäld; mer formell och korrekt – lite mer europeisk, rentav? – har sällan känts så attraktivt.