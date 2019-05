Idag är det 200 år sedan Walt Whitman föddes. Han anses numera vara en klassisk amerikansk poet men under sin livstid var han kontroversiell på grund av sina öppet homosexuella dikter. Han var den förste som medvetet såg sig som en amerikansk poet, en röst för hela nationen. Egentligen skapade han amerikansk poesi och uppfann dessutom fri vers.

Tidigare hade poeterna i Amerika ängsligt sneglat mot europeiska förebilder men Whitman gjorde sig själv, sina erfarenheter och den amerikanska kontinenten till sin inspiration. Han beskrev själv incitamentet till sitt skrivande så här: ”I was simmering, simmering, simmering. Emerson brought me to a boil” (”Jag sjöd, sjöd, sjöd. Emerson fick mig att börja koka”). I mitten av 1800-talet propagerade Ralph Waldo Emerson för skapandet av en autentisk amerikansk kultur och litteratur genom att tänka självständigt och lita på sina egna sinnen. Den amerikanska individualismen skulle utgöra drivkraften. Det var idéer som Whitman anammade med liv och lust.