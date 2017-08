”Läs på innan ni kritiserar ränteavdragen”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den ekonomiska debatten har fått en kampanj mot ränteavdragen. Expressens ledarsida och tidningens kolumnister kräver att de ska begränsas. De folkpartister som nu kallar sig liberaler vill också reducera avdragen. Riksbankschefen vill ta bort dem helt. Den senaste i laget är Anders Olshov som i en annars intellektuellt viktig diskussion (SvD 16/8) vill ha bort avdragen.

Tanken är att slopade ränteavdrag ska reducera belåningen till bostäderna. Grundproblemet är väl att Riksbanken med sin negativa ränta gjort belåningen extremt billig, och därmed lockat folk till bankerna. Syftet med den negativa räntan är att bankkunderna ska låna. När de följer Riksbankens lockelser blir Riksbankschefen arg.

Min träning i matematisk logik ger mig ingen vägledning i försök att tolka Riksbankens beslut.

Nu till ränteavdragen. Många vill ta bort dem. Kraven är inte helt genomtänkta. Här en kortfattad analys.

Ränteavdragen gav tidigare bisarra effekter. Det berodde på kombinationen av inflation, icke indexreglerad skatteskala, och höga marginalskatter. Ett exempel: marknadsräntan var 12 procent, inflationen 10 procent. Långivaren förlorade 10 procent av lånets realvärde. Alltså behövde han 10 procents ränta som kompensation. Dessa 10 procent fungerade då som en amortering på lånets realvärde. Och de var avdragsgilla mot hög marginalskatt. Effekten var bisarr. Den kunde ha eliminerats om politikerna följt förslagen av Ingemar Ståhl och mig att indexreglera kreditmarknaden och skattesystemet. Men våra förslag var troligen alltför komplicerade.

Men nu är marginalskatterna något reducerade. Inflationen är borta, för överskådlig tid. Så de tidigare bisarra effekterna av ränteavdragen är också borta.

Räntekostnader får dras av inom kapitalinkomstbeskattningen. Den bygger på en princip om symmetri mellan inkomst och kostnad. Och den säger att kostnad ska får dras av mot samma skattesats som träffar intäkten. Om räntekostnaden för ett lån som generar inkomst inte får dras av så ska intäkten inte beskattas. Detta är en grundprincip i kapitalinkomstbeskattningen. Om ränteavdragen slopas utan att skatten på kapital också slopas, bryter man sönder kapitalinkomstbeskattningen.

Avdrag för lån till segelbåtar och sådant balanseras inte av någon skatt och kan inte motiveras.

Men: antag att alla ränteavdrag ska slopas. Det drabbar alla småföretag. Många av dem går under. Och därmed bryter staten sönder grundprincipen i företagsbeskattningen, som säger att all intäkt är skattepliktig men all kostnad för intäkten är avdragsgill.

Antag att någon i finansdepartementet inser detta, och förstår att staten inte kan knäcka alla småföretag enbart för att partiet vill klämma åt borgerliga villaägare. Då försöker regeringen stoppa ränteavdrag enbart på bostadslån.

Vad händer då? Jo, en våg av skattearbitrage – det vill säga försök att utnyttja skillnaderna i beskattningen. Alla som har ett företag och som bor i egenägd bostad kommer att flytta lånen från bostaden till företaget. Finansinspektionen kan inte hindra detta – annat än med en total reglering av varje lånad krona inom hela kreditmarknaden. Det blir inte tekniskt möjligt.

Varför kan inte de som kritiserar ränteavdragen börja med att läsa in några böcker i finansrätt?

Nils-Eric Sandberg

publicist och bostadsforskare