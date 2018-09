I Jan Kjærstads mästerliga roman "Kungen av Europa" (2006) skildras en värld där en ny världsordning är på väg in: internetåldern, den tid när vi hellre klickar på gulliga katter än söker faktisk kunskap. Att upplysningstidens bildningsideal har spelat ut sin roll är uppenbart för huvudpersonen Alf I Veber, vars webbportal är tänkt att leda användare till sidor på internet vilka bedömts som seriösa och viktiga av auktoriteter (det vill säga, främst han själv). Veber vill bilda allmän­heten, få dem att förstå idéer och deras sammanhang, få dem att söka och finna kunskap. Men projektet havererar när företaget han jobbar för köps upp av ett större. I stället för att bli en portal till kunskap fylls Vebers nätsida av fjordkitsch och nätdejting. Det är en dyster bild av sam­tiden Kjærstad målar upp: vi är på väg in i ett mörker, in i en tid där kunskap och fakta inte spelar någon roll.