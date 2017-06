Larsson uppfyllde sin dröm på Summerburst

Zara Larsson uppträder på Summerburst i Göteborg. Foto: Per Wahlberg/TT

Zara Larsson intog stora scenen på Summerburst i Göteborg strax före klockan sju på fredagskvällen.

I och med det uppfyllde Larsson, som är ett av få popinslag på en festival som främst premierar dansmusik, en gammal dröm.

– När jag avslutade min turné i fjol på Liseberg så sa jag att jag någon gång skulle få spela på Ullevi, sade hon i början på sin konsert.

Den svenska popstjärnan bjöd publiken på hitlåtar som "Never forget you", "I would like", "It ain't my fault" och "Lush life".