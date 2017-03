Larson bekräftar gesten mot Affleck

När Casey Affleck tog emot en Oscar för sin roll i "Manchester by the Sea" möttes han av stående ovationer. Men skådespelaren Brie Larson, som delade ut statyetten applåderade inte. Många spekulerade då i att gesten var en markering mot Affleck, som blivit anklagad för sexuella trakasserier.

I en intervju med Vanity Fair bekräftar Larson nu att handlingen var avsiktlig.

– Jag tycker att det jag gjorde på scenen talar för sig självt, säger hon.

När Casey Affleck regisserade filmen "I'm still here" stämdes han av en producent och en filmfotograf för sexuella trakasserier. De båda kvinnorna och Affleck gjorde upp utanför domstolsväsendet via juridiska ombud 2010.