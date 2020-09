När Knut Oscar Brundin lämnar Sverige är han 21 år gammal och har redan förlorat fem syskon, och en far, och på båten till Amerika dör hans nyblivna hustru, under en fruktansvärd storm, och väl framme i New York avlider hans tre månader gamla dotter, och kort därpå hans styvfar – och ensam vandrar han omkring på södra Manhattan, orolig, olycklig, drabbad av sorg och skuld.

Han tycker att han borde ha gjort mer för att förhindra att hustrun och dottern dog, får ingen frid och strövar rastlöst runt på nätterna, ända tills han möter Jesus, döps hos baptisterna, som vill satsa på honom – och skickas norrut till ett kristet universitet i Hamilton, New York.