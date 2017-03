”Hoppas att jag inte är persona non grata längre”

Regissören Lars von Trier och skådespelaren Uma Thurman under tisdagens pressträff inför inspelningen av filmen "The house that Jack built". Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ett stort pressuppbåd har samlats i Bengtsfors för att höra Lars von Trier berätta om filmen "The house that Jack built" som just nu spelas in på olika orter i Dalsland. Med Matt Dillon och Uma Thurman i huvudrollerna är det en skildring av tolv år i en seriemördares liv.

Stort fokus ligger på kvinnorna, men det är inte bara kvinnor som mördas i filmen utan även män. Och von Trier vill inte genrebestämma "The house that Jack built".

– Jag är 61 år gammal. Jag kan tillåta mig själv att säga "jag har inte en jävla idé". Jag jobbar kanske på instinkt, och skådespelarna kan hjälpa mig med den gömda meningen.

Matt Dillon konstaterar att det är en mycket mörk berättelse.

– Seriemördare är numera en del av vårt samhälle, vare sig vi vill det eller inte. Men det finns också en poetisk sida här, och det är väldigt mycket ur Lars synvinkel.

Uma Thurman hade en uppmärksammad roll i von Triers "Nymphomaniac", och säger att hon gärna ville arbeta ännu en gång med den danske regissören.

– Han är en fantastisk regissör för en skådespelare. Och han är väldigt ömsint på sitt brutala sätt.

Hur känns det för Lars von Trier att göra en film utan ständige partnern Stellan Skarsgård?

Von Trier skrattar och svarar:

– Vi har gjort en affisch där det står "Zentropa presenterar stolt en film utan Stellan Skarsgård". Jag tror det kommer att göra att försäljningen kommer att gå extra bra.

När von Trier nu möter pressen är det för första gången sedan 2011. Det var då han blev förklarad persona non grata vid filmfestivalen i Cannes efter en kaosartad presskonferens. Efter det har han gjort den "Nymphomaniac", men förutom en intervju i en dansk tidskrift har han under dessa år vägrat att ge intervjuer.

– Jag är redo att möta er igen nu, men jag kanske inte kommer att säga så mycket. Men det känns skönt att se att det är samma press nu som när jag lämnade det offentliga.

Det har sagts att han inte kan skriva och regissera om han inte dricker alkohol. Hur kommenterar han det?

– Jag har bara delvis återgått till de gamla vanorna. Herregud, jag dricker, men jag försöker att inte göra det så mycket.

Från början skulle "The house that Jack built" ha blivit en tv-serie, men den har nu i stället skrivits om till ett filmmanus.

– Det är lite komprimerat. Det var när jag insåg att det skulle ta väldigt lång tid och att det skulle engagera alldeles för många människor som jag ändrade mig. Dessutom håller jag ju på att bli äldre.

Inspelningen pågår fram till i sommar. Tanken är att filmen ska få premiär på filmfestivalen i Cannes 2018.

– Jag hoppas att jag inte är persona non grata längre. Jag tar goda kontakter där, och jag har talat med dem jag känner. Det vore trevligt att ses där.