Lars Adaktusson: Junckers väg framåt fara för EU

EU-parlamentariker Lars Adaktusson (KD). Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Det var klarspråk när EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i veckan höll sitt årliga tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Tydlighet och klara besked är centralt i politiska sammanhang, ändå var Junckers tal i väsentliga delar problematiskt. Inte främst för att hans reformförslag kostar mycket pengar, utan för att de undergräver idén om att EU-samarbetet ska fokusera på stora gränsöverskridande utmaningar och låta medlemsstaterna sköta resten.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Pläderingen för frihandel som fanns i talet var bra och viktig. EU är världens största handelsblock och kan i kraft av detta få till stånd jobbfrämjande avtal med exempelvis länder som Australien och Nya Zeeland. Genom förverkligandet av en digital inre marknad kommer innovativa svenska småföretag att kunna nå en ny kundkrets utanför Sveriges gränser. Positivt var även markeringen mot Polen och Ungern om att samtliga EU:s medlemsländer måste acceptera rättsstatens principer och EU-domstolens utslag.

Men som sagt; i andra delar var Jean-Claude Junckers linjetal problematiskt. Låt mig nämna några av de förslag som inger oro.

Annons X

– En direktvald ordförande för EU-kommissionen och Europeiska rådet:

Detta förslag skulle innebära att medlemsstaterna får mindre att säga till om eftersom både kommissionsordförande och rådsordförande idag utses av EU-ländernas stats- och regeringschefer. Sedan förra Europaparlamentsvalet har de politiska partierna rätt att nominera kandidater till posten som ordförande i EU-kommissionen. Eftersom kristdemokratiska EPP-gruppen fick störst stöd i valet blev Jean-Claude Juncker kommissionens ordförande.

EU-kommissionen som ofta driver på för fler överstatliga lösningar balanseras idag av Europeiska rådet och dess ordförande. Juncker vill ersätts denna ordning med en gemensam EU-president, vilket skulle medföra att unionens maktdelning förändras i grunden. Eller för att tala med Juncker: ”Europa skulle vara lättare att förstå om det var en kapten som styrde skutan".

– En europeisk finansminister:

Detta är ett förslag som framförts tidigare och som nu återlanseras av Juncker med hänvisning till behovet av större ekonomisk effektivitet. Tanken är att reformer och krisstöd ska underlättas genom ett gemensamt europeiskt finansdepartement och en finansminister. Samtidigt ska detta ses som en del av en helhet, som även inkluderar:

– Euron i alla medlemsländer:

Jean-Claude Juncker kunde inte ha varit tydligare än när han i sitt tal gjorde klart: "Euron är avsedd att vara hela EU:s gemensamma valuta. Alla utom två medlemsstater är skyldiga och berättigade att ansluta sig till euron när de uppfyller alla villkor.”

Att Juncker vill sätta press på Sverige att införa euron är inte förvånande. Det är fullt begripligt, men har samtidigt lite med den politiska verkligheten att göra. En majoritet av svenska folket har i en folkomröstning sagt nej till euron och fortfarande saknas folkligt stöd för att ersätta kronan. Det vore därför en otjänst mot svenska Europavänner om EU-kommissionen och dess ordförande skulle driva på för en svensk euroanslutning i strid mot folkviljan.

– Underlätta för maktöverföring till Bryssel:

Juncker vill ha bort medlemsstaternas nuvarande vetorätt när det gäller frågan om EU-beskattning. Tanken är att kravet på enhällighet ska ersättas av beslut med kvalificerad majoritet, det vill säga stöd av två-tredjedelar av medlemsländerna.

Samtidigt ska möjligheten för medlemsländerna att få undantag eller särlösningar med hänvisning till nationella omständigheter begränsas.

– Samma hastighet i hela EU:

Frankrikes president Emmanuel Macron och andra EU-ledare har talat om ett ”flerhastighetseuropa”, vilket ger medlemsstaterna flexibilitet i den europeiska integrationen. Ett sådant exempel är Danmark som har fullt medlemskap och samtidigt en framförhandlad rätt att stå utanför eurosamarbetet. I sitt tal varnade Juncker för just detta och sade att vissa länders självpåtagna utanförskap leder till att deras befolkningar blir "andra klassens EU-medborgare".

Den omsorgen kan låta lovvärd, samtidigt är det ett faktum att EU:s medlemsländer har olika uppfattningar om takten i den fortsatta integrationen. Istället för att respektera detta signalerar Juncker att alla ska med - oavsett om de vill eller inte.

– Avslutningsvis:

En av de mest initierade EU-granskarna, nyhetssajten Politico, sammanfattade Jean-Claude Junckers tal med orden: ” One speed. One currency. One president.”

Sannolikt kommer långt ifrån alla förslag och resonemang i Junckers tal att omsättas i praktiken. Fortfarande har medlemsstaterna möjlighet att sätta stopp för det som är minst genomtänkt och mest långtgående vad gäller maktöverföring och onödig överstatlighet. Ändå är det oroande att EU-kommissionen har en ordförande som tycks dra fel slutsatser vad gäller Europasamarbetets framtid.

I spåren av växande populism, Brexit och en historiskt allvarlig flyktingsituation är det inte i första hand nya grandiosa projekt och federalism som medborgarna efterfrågar. Vägen framåt är istället ett mer solidariskt och ansvarstagande EU-samarbete, ett samarbete som förmår att leverera effektiva lösningar på de stora problem som medborgare och nationer brottas med just nu.

Europasamarbetet är centralt, det har haft avgörande historisk betydelse och måste alltid värnas. Min övertygelse är att detta sker bäst genom att minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare, inte tvärtom.

LARS ADAKTUSSON är EU-parlamentariker (KD).