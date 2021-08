Många har ringt till SOS Alarm under sommaren. Normalt får SOS Alarm cirka 9 000 samtal per dygn. Men under sommaren har det kommit cirka 14 000 samtal per dygn. Det skriver SVT Örebro på sin hemsida.

– Den här sommaren har det varit extremt. Vi har fått ta emot rekordmånga samtal, säger Anders Klarström, informatör på SOS Alarm till SVT.